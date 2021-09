Chiavari: don Paolo Zanandreis è consulente del Centro Sportivo Italiano - LevanteNews

Da Cristiano Magri, responsabile Comunicazione Csi Chiavari

Don Paolo Zanandreis è il nuovo consulente ecclesiastico provinciale del Centro Sportivo Italiano. La sua nomina per i prossimi anni, ad opera del vescovo di Chiavari Monsignor Giampio Luigi Devasini, è stata comunicata al CSI venerdì 10 settembre, con effetto dal prossimo 19 settembre.

Don Paolo svolgerà il suo incarico senza abbandonare le responsabilità e gli impegni pastorali che la Diocesi gli ha affidato.

Nel dare il benvenuto al nuovo consulente, la cui nomina costituisce un dono della Chiesa ed un immenso regalo per tutto il CSI, l’Associazione ringrazia Sua Eccellenza, per l’attenzione e la fiducia che costantemente dimostra nei nostri confronti, e la Diocesi di Chiavari che con generosa disponibilità ha consentito a don Paolo di impegnarsi nel CSI.

Don Paolo Zanandreis subentra a don Daniele Beronio, tornato ad occuparsi delle sue molte parrocchie. A lui va la riconoscenza dell’intera Associazione arancioblu per l’immensa quantità di bene che, con generosità e dedizione, ha seminato in questi anni dal suo incarico come Consulente ecclesiastico chiavarese.