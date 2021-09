Camogli: inaugurazione dell'Atelier d'arte „Lo Studiolo" - LevanteNews

Da Mela Sfregola e Daniel Menck

Dopo i lavori di restauro ed i continui rinvii causati dalla pandemia, Mela Sfregola e Daniel Menck sabato 18 settembre alle ore 18.00 inaugurano in Via della Repubblica 122 a Camogli un nuovo atelier d’arte: „Lo Studiolo”.

E’ uno spazio adibito alla ricerca artistica, all’esposizione ed alla realizzazione di corsi di disegno e pittura.

Per l’inaugurazione sono esposti i “Graffiti”, i nuovi mosaici di specchio realizzati da Daniel Menck, mentre Mela Sfregola espone una scelta di quadri della serie „Paleosegni” ispirati ai simbolismi e alle decorazioni di ceramiche preistoriche.

Si festeggia con un brindisi ed un piacevole „assaggio musicale” proposto da Silvia Piccollo (soprano) e Marinella Di Fazio (liutista).

L’inaugurazione sarà anche l’occasione per far conoscere e sostenere il progetto ACP Burkina Faso. Clamy Mankenda riferirà del progetto, delle scuole, asili e centri sociali realizzati con grande impegno negli ultimi anni in Burrkina Faso. Parte del ricavato delle vendite delle opere andrà in beneficenza al suo progetto.