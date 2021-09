Bogliasco: "Previsto un punto cliente di servizio Inps" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dell’onorevole Luca Pastorino, candidato sindaco di Bogliasco

Bogliasco, incontro con il direttore regionale INPS Liguria per illustrare le attività del nuovo “punto cliente di servizio”: mercoledì 15 settembre ore 11,30 all’infopoint di Via Mazzini 38 a Bogliasco

Tra i progetti inseriti nel programma elettorale della lista “Insieme per Bogliasco” a supporto della candidatura a sindaco di Luca Pastorino vi è l’apertura di un “punto cliente di servizio INPS” a Bogliasco. I colloqui con lo stesso istituto previdenziale sono già attivi e al momento l’iter di apertura dello sportello è pronto all’avvio.

Per illustrare le attività di questo sportello, ospiteremo presso l’infopoint “Insieme per Bogliasco” di via Mazzini 38 a Bogliasco un incontro con il direttore regionale INPS Liguria Giuseppe Baldino mercoledì 15 settembre alle ore 11.30. Tutta la cittadinanza interessata è invitata.

I Punti Cliente di Servizio sono sportelli virtuali attraverso i quali il cittadino può accedere ad alcuni servizi INPS, anche dove non sia presente una sede dell’Istituto, grazie alla sinergia con altre Pubbliche Amministrazioni. Lo sportello non è presidiato da personale INPS, ma affidato al personale del Comune che ne richiede l’attivazione.

Servizi disponibili:

– Emissione Estratto contributivo

– Informazioni su pagamento Prestazioni

– Accesso archivi Domus

– Emissione CU per titolari di Pensioni e Prestazioni a Sostegno del Reddito

– Emissione ObisM (certificato di pensione)

Tali servizi possono essere erogati direttamente al richiedente interessato o a terze persone alle quali lo stesso richiedente abbia fornito apposita delega e copia del documento di riconoscimento. L’INPS, nella fase iniziale di attività del PCS, fornirà il necessario supporto al personale del Comune per la gestione del servizio.

I servizi di consultazione online previsti dalla Convenzione sono fruibili nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.