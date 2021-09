Bogliasco, l'amministrazione comunale: "Buon anno scolastico a tutti" - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del comune di Bogliasco

Il suono della campanella di inizio anno scolastico è sempre emozionante per tutti coloro che iniziano il meraviglioso viaggio che porta con sé un carico di emozioni e di nuove opportunità. Un augurio dal profondo del cuore a tutti gli studenti perché possa essere un anno di ritorno alla scuola in presenza e in serenità, pur con tutto il rispetto delle norme necessarie, perché possiate riappropriarvi di tutti gli spazi rinnovati della vostra scuola e vivere insieme ai vostri insegnanti tutte quelle esperienze che vi faranno crescere.

Soprattutto un pensiero per i “primini” di ogni ordine di scuola, i cambiamenti fanno diventare grandi!!

Auguri alle famiglie perché, grazie alla loro collaborazione, la progettualità della scuola diventa più ricca e più completa

Buon lavoro al Dirigente Scolastico, e a tutti i Docenti le cui responsabilità sono veramente tante, affinché possano condurre i loro ragazzi e le loro ragazze alla meta auspicata. Grazie per il senso di responsabilità e di collaborazione dimostrato in questo difficile periodo di pandemia e di lavori. A voi la nostra stima e la nostra riconoscenza.

Buon lavoro al personale di segreteria e ai collaboratori senza i quali l’avventura scolastica non potrebbe nemmeno cominciare.

Buon inizio anche agli autisti degli scuolabus e ai loro assistenti; un grazie infinito ai dipendenti del Comune per il grande e prezioso lavoro e agli accompagnatori VOLONTARI del Pedibus.

Buon anno scolastico quindi a tutti, che sia un anno vissuto con impegno e senso di responsabilità ma anche all’insegna dell’entusiasmo e della gioia di stare insieme.