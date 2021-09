Sori: concerto nell'Oratorio di Sant'Erasmo - LevanteNews

Da Aldo Pezzana, priore dell’Oratorio di Sant’Erasmo

Domenica 19 Settembre alle ore 21 presso l’Oratorio di S. Erasmo in Sori.

Musicamica Liguria Festival Arti e Musica 2021, presenterà un concerto intitolato “Non solo Puccini”…….musiche di Puccini, Verdi Rossini.

Protagonisti della serata: Chika Sasakawa, Giulia Filippi (soprani), Dalai Chen (tenore), Davide Canepa (basso).

Collaboratore al pianoforte Roberto Mingarini.

Direzione artistica Giovanna Savino

Ingresso a offerta libera a favore di Associazione Musicamica

L’oratorio, predisposto per il distanziamento, contiene al massimo 60 posti. E’ fatto obbligo di indossare la mascherina, è richiesto il Green Pass, si consiglia di presentarsi in anticipo rispetto all’orario di inizio per l’espletamento delle procedure d’ingresso.

Per eventuali prenotazioni telefonare al n. 339 6531632 (Giovanna Savino).

