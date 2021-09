Sestri: mercoledì 15, alla scoperta del Leudo - LevanteNews

Da Sabrina Lastrico – Solidarietà e Lavoro

Ultimo appuntamento di Settembre di “Alla scoperta del Leudo” , attività per adulti e famiglie a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che prevede la visita al MuSel e successivo imbarco sul Nuovo Aiuto di Dio, in collaborazione con l’Associazione Amici del Leudo.

Mercoledì 15 Settembre ore 16.30. Museo archeologico di Sestri Levante: “Alla scoperta del Leudo”. Nella bellissima cittadina di Sestri Levante un evento che unisce cultura, territorio e avventura.

L’evento, a cura dell’Area Educativa della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con il MuSel, prevede una prima parte tra le sale del Museo Archeologico e della città di Sestri Levante dove si racconterà la storia di questa cittadina legata al mare, tra leggende e foto d’ epoca, fino ad arrivare al Leudo e ai transatlantici.

nasce con l’obiettivo di custodire e valorizzare la memoria e l’identità del territorio

Una breve passeggiata nel caruggio condurrà i partecipanti al porto per salire a bordo del “Nuovo Aiuto di Dio” , ultimo leudo navigante in Liguria, in compagnia dell’ Associazione Amici del Leudo.

Appuntamento alle ore 16:30 presso la biglietteria infopoint del MuSel, Palazzo Fascie, Largo Colombo n. 50.

Costo: 6,00 euro

Per info e prenotazioni: 340 7713054 – edu@solidarietaelavoro.it ( prenotazione obbligatoria).