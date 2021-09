Recco: è deceduto Germano, il macellaio più gettonato - LevanteNews

La macelleria per lui era una missione il cui fine era servire al meglio i clienti. Se ne è andato Germano Arduino il macellaio con esercizio in via 25 Aprile a Recco (poi trasferito in via D’Aste) che poneva la massima cura nel scegliere il prodotto giusto per ogni avventore. E la gente faceva la coda pur di farsi servire da Germano, perché sapeva che otteneva il meglio.

Germano se ne è andato lasciando nel più profondo dolore la moglie Mary, i figli Serena, Gianni e Gabriele, il fratello Giancarlo. I funerali avranno luogo mercoledì 15 alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Loreto in Oregina a Genova. Il rosario domani alle 18 presso le camere ardenti dell’ospedale San Martino.