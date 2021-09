Recco: domenica 19 “Garage Sale Green" - LevanteNews

Dall’Associazione EgoenergyFreetime

Recco: domenica 19 settembre: ”Piccoli gesti per un mondo migliore”. Con questo “Garage Sale Green”, organizzato dall’Ass. EgoenergyFreetime e patrocinato dal Comune di Recco si aprono, a Recco, una serie di esposizioni che rispecchiano la ricerca e l’attenzione per l’uso sostenibile, il recupero e il riciclo dei materiali, per arginare lo spreco. Noi cerchiamo di avvicinarci a una regola introdotta del Decreto Ronchi del 1997 passata alla storia come strategia delle “5 R” (Riduzione, Riuso, Riciclo, Raccolta, Recupero) nella quale veniva indicata la strategia per ridurre i rifiuti sia nel nostro piccolo che in scala globale.

Il “Garage Sale Green” è come un cantiere creativo dove si possono incontrare produzioni artigianali e oggetti realizzati con materiale di riciclo, oggetti e accessori di 2° mano, musica, libri, e tante altre cose impensabili, magari abbandonate in cantina o in solaio che possono avere una seconda vita.

Un luogo dove ritrovarsi a curiosare, fare scambi e acquisti tra pezzi unici e limitati. Inoltre, con questa 1° esposizione green vogliamo sostenere attivamente il “World Clean Up Day”, la più grande azione civica positiva che il mondo abbia mai visto.

Per informazioni EEFT 3491676407