RASSEGNA STAMPA: la morte di Carlo Chendi papà italiano di Topolino - LevanteNews

Oggo lunedì 13 settembre, auguri a Giovanni. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “Chi ha buona fama ha ciò che brama”.

LA NOSTRA RASSEFNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rapallo: addio a Carlo Chendi, sceneggiatore di Topolino.

Pianeta Covid: “Nella Asl 4 i nuovi contagi sono 15 ed un ricovero”+

Sestri Levante: provoca incidente e omette soccorso. Lavagna: morte del 42enne si attendono risposte. Cogorno: Elce apre negozio a San Salvatore. Chiavari: “Uniamo Caboto e Tecnico lasciando autonomo il Luzzati”. Chiavari: a colazione con Dante insieme al professor Balbis. Chiavari: Accademia dia via Rivarola sotto il segno della musica. Chiavari: il comandate della polizia urbana va in pensione a fine mese. Chiavari: posteggi blu, ad agosto superato i 310.000 neuro. Chiavari: Tigullio design, marchio di bellezza. Chiavari: urbanistica in Consiglio, “Stanig non chiarisce”.

Rapallo: Marco Mazarino De Petro presenta il suo libro “Mi è stato padre-Lettera ai miei nipoti”, dedicato a don Giussani. Portofino: Beyoncé 4e Jay-Z, vip nel Borgo.

Camogli: “Festival della Comunicazione, edizione record”; “Gli incontri con Tozzi e Rampini”.

Borzonasca: il crocifisso restaurato, da scuro è tornato verde. Rezzoaglio: multe ai cercatori di funghi.