Rapallo: Aka7even, si è raccontato davanti al suo pubblico - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Grandissimo successo, ieri sera, per l’incontro che ha visto protagonista Aka7even, giovane cantautore e polistrumentista, finalista del celebre talent Amici di Maria De Filippi.

Aka7even, al secolo Luca Marzano, si è raccontato davanti al numeroso pubblico di giovani, giovanissimi e famiglie riunito al Chiosco della Musica: una chiacchierata ad ampio raggio moderata da Paola Servente, speaker di Radio Babboleo. Negli intermezzi, il cantautore ha allietato i fan con i suoi principali successi, tra cui “Loca” (anche nella versione in spagnolo) e “Mi Manchi”.

«E’ stato un regalo ai nostri ragazzi, che in questi ultimi due anni hanno sofferto stoicamente per le restrizioni imposte dal Covid, a coronamento di un’estate eccezionale dal punto di vista turistico – commenta il sindaco Carlo Bagnasco – Ringrazio gli organizzatori, l’associazione Link e Daniele Trucco, consigliere a cui ho affidato l’incarico agli Eventi per i giovani, che ha già ottenuto ottimi riscontri»