Lavagna: Agorà, la presentazione di "Eravamo soli" - LevanteNews

Da Agorà di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Con settembre riprende l’attività dell’Associazione Culturale “L’Agorà di Lavagna” con molti progetti e nuove iniziative anche se in realtà non si era mai completamente arrestata, in questi ultimi giorni, infatti, l’Associazione si è messa a disposizione dei profughi afgani attualmente ospitati a Sestri Levante attraverso l’acquisto e la raccolta di materiale necessario alla loro permanenza.

Il primo evento in programma è venerdi 17 settembre alle 18 in via Bighetti a Chiavari presso lo Spazio Casoni sarà la presentazione del libro “Eravamo soli” di Fulvio Di Sigismondo, socio e membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale “L’Agorà di Lavagna”, in collaborazione con l’Istituto G. Caboto di Chiavari.

Durante la presentazione Nicolò Giacomo Pinna, giovane attore chiavarese, leggerà alcuni passi del libro, a mediare l’incontro con l’autore sarà lo scrittore Yari Demartini, vincitore del Premio Dallorso 2019.

Il libro, già favorevolmente accolto dalla critica, parla di emozioni vere, autentiche, attraverso le storie di tre ragazzi ed un vecchio partigiano, raccontato con empatia e delicatezza.

Un appuntamento da non perdere