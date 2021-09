Entella, Paolucci taglia quota 100 - LevanteNews

Cento presenze con la maglia della Virtus Entella: è il traguardo raggiunto da Andrea Paolucci centrocampista in campo dal primo minuto contro la Lucchese.

Un percorso iniziato nel 2018 con il club del presidente Gozzi in Lega Pro: il 20 febbraio 2019 indossa per la prima volta la fascia da capitano in occasione della vittoria interna per 3-1 contro la Pistoiese. Un campionato condito da 34 presenze e un gol e alla promozione in serie B.

Paolucci gioca la prima stagione tra i cadetti collezionando 34 partite e realizzando un gol aiutando il club a salvarsi grazie al punto ottenuto in casa dello Spezia. La stagione successiva si rivela difficile per lui e per i compagni: la squadra arriva ultima e torna in Lega Pro ma decide di restare coì come qualche altro suo compagno per riportare, insieme ai nuovi arrivati, la Virtus Entella nuovamente in B.