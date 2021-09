Entella, nuova avventura per l'ex magazziniere Sergio Baratta - LevanteNews

Dalla pagina Facebook della Virtus Entella

Professionalità, disponibilità, serietà e attaccamento ai colori sociali. Queste sono solo alcune delle qualità messe in campo dal nostro mitico Sergio Baratta in questi anni di Entella nel ruolo di magazziniere.

Adesso, per lui, inizia una nuova avventura: racconterà ai ragazzi delle scuole i segreti di uno spogliatoio e i tantissimi aneddoti raccolti in questi anni. Finisce un viaggio, ma ne inizia subito un altro perchè l’Entella, senza il suo Sergione, proprio non può stare