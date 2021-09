Eccellenza, inizia con un punto il campionato del Rapallo Rivarolese - LevanteNews

Dal sito del Rapallo R. 1914 Rivarolese

Davanti ad una buona cornice di pubblico (circa 150 spettatori) Busalla e Rapallo Rivarolese si sono divise la posta in gioco in una partita che gli ospiti hanno sempre condotto saldamente ma che non sono riusciti a concretizzare in rete la mole di gioco prodotta.

La prima occasione è proprio dei ragazzi di mister Fresia al 6°, assist di Chiarabini per Monarda, il cui tiro finisce di poco alto. Al 13° errato disimpegno difensivo dell’estremo difensore rapallese Scatolini, per poco la compagine di casa non ne approfitta. Al 29° un tiro senza pretese di Chiarabini finisce ampiamente fuori. Al 32° cross di Monarda da sinistra, Bruzzi di testa non ci arriva di un soffio e l’azione sfuma. Al 42° assist di Panepinto per Zunino che però cincischia in area, nulla di fatto. Al 43° cross di Ymeri, tiro di Panepinto parato. Al 44° tiro dal limite di Chiarabini parato a terra. Duplice fischio del direttore di gara e squadre al riposo.

Nella ripresa il Rapallo Rivarolese mantiene il comando delle operazioni, al 46° diagonale di Zunino sfiora il palo, al 63° l’occasione più pericolosa del Busalla, punizione dai 25 metri dello specialista Compagnone, Scatolini si prodiga in un super paratone e devia. Al 66° Paterno in azione di contropiede conclude a rete, il portiere dei padroni di casa non si fa sorprendere. Al 68°una rasoiata di Ymeri dal limite sfiora il palo. Al 75° tiro a girare di Panepinto finisce fuori di circa un metro. All’83° tiro di Compagnone da lontano viene parato facilmente. All’84° azione di contropiede del Busalla 4 contro 3, ma Becciu spreca malamente tirando altissimo. Triplice fischio finale e quindi un punto a testa in classifica.

Domenica prossima al “Macera” arriverà l’Athletic Club, squadra ampiamente alla nostra portata, che oggi ha pareggiato in casa con la Sestrese 1-1. Obiettivo unico sarà la vittoria, non sottovalutando però ovviamente gli avversari e facendo attenzione a non commettere passi falsi.