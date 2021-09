Chiavari: "L'inizio della scuola e l'enigma trasporti" - LevanteNews

Da Luca Garibaldi consigliere regionale e capogruppo Pd

è la settimana della ripresa della scuola, dove misureremo concretamente se le iniziative messe in campo in questi mesi, a partire dalle Regioni, reggeranno all’impatto. Lo sforzo di ripartire in presenza e di mantenere il più possibile questa modalità è quello giusto, così come l’introduzione dei green pass per il personale dedicato, ma resta il tema del trasporto, della ventilazione delle aule, delle cosiddette classi pollaio – solo in Liguria sono 622, quasi tutte negli istituti superiori – degli organici, a partire dal precariato.

Poi c’è il tema della gestione sanitaria: accanto ai tamponi salivari – che finora non sono disponibili in numero ottimale – abbiamo chiesto l’accesso ai tamponi gratuiti per tutti gli under 12, cioè chi è escluso dalla campagna di vaccinazione. Su questo aspetto, non abbiamo avuto nessuna risposta, finora.

Sono molti i temi, come quelli della programmazione, del dimensionamento scolastico – che affronteremo anche nelle prossime settimane – che restano uguali a loro stessi anno dopo anno, in una mancanza di visione da parte della Regione rispetto alle criticità esistenti e alle potenzialità di investimento sulla scuola che anche il PNRR ci può dare. Anno nuovo, problemi vecchi.

SANITÀ LIGURE. ALTRO CHE RILANCIO, MANCANO I MEDICI. E “anno nuovo, problemi vecchi” si può dire anche per la ripresa dell’attività del Consiglio Regionale. Dopo la pausa di agosto, il Consiglio si è riunito venerdì scorso e tra i principali argomenti c’era quello che riguardava la sanità. Come sapete, da un mese Toti ha lanciato il piano “Restart Sanità”, i cui contorni sono ancora piuttosto confusi, se non per il fatto che una parte del documento è necessario per la gestione dei 32 milioni di euro che il Governo ha dato alla Regione per la gestione delle liste d’attesa, e che nel 2020 la Giunta Toti non è stata in grado di spendere.

Di questo si sarebbe dovuto parlare, ma come quasi sempre accade oramai, ci siamo ritrovati assente l’Assessore alla Sanità Toti che, non so se per spregio o per disorganizzazione, ha delegato a rispondere un assessore della Giunta che aveva comunicato di essere assente alla seduta.

Alcuni temi sono stati comunque affrontati, a partire dalla denuncia della mancanza di medici di medicina generale: in Liguria, e in particolare nell’entroterra, sono 70 le zone non coperte, tra medici e pediatri, con oltre 100mila liguri interessati. E soprattutto nelle aree interne e più periferiche questo aspetto si fa sentire. Per questo abbiamo chiesto incentivi e premialità per chi sceglie di operare in quelle aree disagiate, e una rete più forte dal punto di vista della formazione. Ma la risposta è stata la solita: “è tutto sotto controllo.”

PARCO DI PORTOFINO. A CHE PUNTO SIAMO. In questi giorni si è svolta una riunione tra Ministero dell’Ambiente, Comuni e Regione sul tema del Parco di Portofino, un aggiornamento dopo quello tenutosi ad agosto.

In una interrogazione poche ore prima avevo segnalato una evidente ipocrisia da parte della Regione, che riguardava il fatto che, mentre si stanno discutendo i termini di una intesa per costituire il nuovo Parco con il Ministero, la Giunta da un lato si siede a trattare, dall’altro prepara le carte per portare in Tribunale il Governo per aver istituito il nuovo Parco.

In più, scopriamo che la posizione dell’Assessore ai Parchi Alessandro Piana, è quella di tagliare del 70% le dimensioni della proposta del Ministero, perché “sono già troppi”. A parte il fatto che sono ragionamenti che fanno cadere le braccia, non si capisce che cosa vuole fare la Regione: farlo o boicottarlo il Parco?

Eppure il fatto che si stia discutendo di progetti, di risorse disponibili, di possibili operazioni di recupero e di valorizzazione zona per zona, Comune per Comune è un passo avanti, perchè dimostra che il Parco è uno strumento di rilancio ambientale ed economico, e la proposta finale dovrebbe partire da lì, non dall’ansia di sforbiciare ettari su ettari come vogliono fare i leghisti, per mantenere tutto com’è.

GIOVANI, FUTURO, LIGURIA. UNA PROPOSTA. E’ proprio il tema del futuro, della prospettiva quello che manca alla destra ligure. Lo si vede nelle grandi scelte, come nelle più piccole: nessun cambiamento, solo una riproposizione degli stessi equilibri, dello stesso modo di fare le cose, senza cambiare nulla. Una decrescita infelice per tanti, ma garantita per pochi.

Alcuni giorni fa su Repubblica, il Preside Emerito di Economia all’Università di Genova, Prof. Lorenzo Caselli, ha rilanciato l’attenzione su un tema, quello della necessità di dare potere alle nuove generazioni sin da subito, in particolare nella definizione delle linee di azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

E’ un tema che condivido e penso che la Regione debba fare uno sforzo di elaborazione e discussione: da qui l’idea di un Consiglio Regionale Straordinario sui Giovani in Liguria, un momento di discussione con l’obiettivo di lanciare una strategia partecipata per il futuro delle nuove generazioni nella nostra Regione. Non solo per discutere di PNRR, ma di che direzione dare alla Liguria vista con gli occhi di chi qui deve costruirsi un futuro.

In Liguria stiamo assistendo a un’emorragia di giovani: gli indicatori la collocano tra le realtà con maggiore emigrazione giovanile – ogni due anni 40mila under 35 vanno fuori regione – con numeri simili alle Regioni del Sud Italia.

Per arginare questo fenomeno e puntare sulle nuove generazioni abbiamo avanzato da tempo la proposta di una dote di autonomia per i neomaggiorenni – prima Regione in Italia a farlo – per una prima attuazione regionale dell’idea del Forum Disuguaglianze diversità di Fabrizio Barca. Una proposta di legge ancora in attesa di discussione.

Sarebbe importante aprire al più presto un dibattito su questa iniziativa, perché oltre al tema del contributo economico, il progetto presenta una serie di misure e investimenti su casa, lavoro, formazione, imprenditorialità, per dare la possibilità ai giovani di restare a costruire il proprio futuro nella nostra Regione. E’ una sfida che interessa tutta la politica, perché va superata la logica settoriale delle “politiche giovanili” e passare a una legge strutturale per le nuove generazioni, scritta con i giovani e per i giovani, con il contributo attivo di tutti i soggetti, e anche con strumenti di partecipazione e consultazione come il Consiglio regionale dei Giovani.

La nostra Regione può così diventare un laboratorio naturale di quello che potrà essere l’Italia nei prossimi anni, dal punto economico, ambientale e demografico.

E non si può scindere il tema del modello di sviluppo e della sostenibilità da quello delle nuove generazioni, perché lo sviluppo sostenibile è definito come quello “che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”. Semplice.

IL PROSSIMO CONSIGLIO. Nell’ultimo consiglio tra le interrogazioni trattate c’è stata quella inerente all’estensione degli strumenti a disposizione della Consigliera di Parità, per analizzare lo stato dell’occupazione femminile nella nostra Regione, su cui c’è stata la disponibilità della Giunta ad accogliere la nostra proposta.

Martedì prossimo si terrà un Consiglio “votante”, su proposte di legge e ordini del giorno. Si tratterà la proposta di aderire come Regione Liguria al referendum abrogativo sull’eutanasia legale, una campagna che ha già raccolto più di 500 mila firme e che sostengo pienamente.

Poi sarà il turno di diverse proposte in merito all’introduzione dello psicologo di base, alla sicurezza sul lavoro, ai pedaggi autostradali. Vi terrò aggiornati della discussione.

