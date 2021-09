Chiavari: il Panathlon compie 70 anni, gli auguri pedalando - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

In piazza N.S. dell’Orto si è conclusa la prima delle sei tappe della pedalata denominata “Route 6 du Panathlon”, con partenza da Rapallo e arrivo in piazza San Marco a Venezia, organizzata dal Panathlon in occasione del loro settantesimo anniversario dalla fondazione.

Questa mattina i panathleti, di ritorno da Portofino, si sono incontrati sotto Palazzo Bianco, a Chiavari, prima di ripartire in pullman in direzione Crema per procedere con la seconda tappa della manifestazione e giungere a Venezia il 18 settembre.

Ad accoglierli il vicesindaco F.F. sindaco Silvia Stanig e il presidente del presidente del consiglio Antonio Segalerba, che in prima persona ha preso parte all’evento.

Erano presenti Fabrizio Pagliettini, presidente del Panathlon Tigullio Chiavari, Germano Tabaroni governatore dell’Area 4 Liguria, Giorgio Costa presidente del distretto Italia, Giuseppe Franco Falco governatore Area 1 Veneto, Giorgio Chinellato consigliere, Federico Ghio past president del distretto Italia.

“Un modo per promuovere i valori dello sport e diffondere la cultura e l’etica sportiva. Ma anche l‘occasione per celebrare i 70 anni dalla fondazione dell’associazione attraverso un momento di condivisione e partecipazione” dichiarano gli amministratori.