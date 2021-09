Camogli: Summer School in Media Ecology e Comunicazione Digitale - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

Da lunedì 13 a sabato 25 settembre Camogli ospita la Summer School in Media Ecology e Comunicazione Digitale, un percorso di formazione intensivo e altamente qualificante, dedicato a giovani brillanti neolaureati, per diventare professionisti della comunicazione.

Il Comune di Camogli collabora a questa rilevante iniziativa – organizzata da Frame-Festival della Comunicazione insieme a Università di Genova, università b di Torino-Scienza Nuova, Istituto di Management Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Istituto Italiano di Tecnologia – e mette a disposizione due borse di studio erogate a due giovani laureati di Camogli.

Durante il percorso formativo ogni partecipante trasformerà un argomento di discussione in un progetto conclusivo.

Sabato 18 settembre, al Teatro Sociale, mattinata di incontri e conferenze aperte al pubblico e dedicate ai macrotrend dell’innovazione e della comunicazione dal titolo “Trasformazione dell’ecosistema mediatico: punti critici e potenzialità”.

Parteciperanno personalità di spicco del settore della comunicazione e dell’innovazione, professionisti e docenti universitari.

Per accedere agli incontri non è necessaria la prenotazione ma occorre essere muniti di mascherina e Green Pass.