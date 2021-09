Camogli: interventi di manutenzione e pulizia - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

Continuano gli interventi di manutenzione e pulizia del territorio con i lavaggi di piazze e scalinate e la pulizia delle cunette.

Sono inoltre state sistemate e messe in sicurezza le griglie di canalizzazione delle acque di via Ferrari.

Sono in corso la manutenzione della palestra comunale – che prevede il ripristino delle zone di intonaco danneggiate e la ritinteggiatura delle pareti – e il controllo degli infissi del palazzo comunale e delle scuole.