Borzonasca: incendio in zona impervia, indagano i carabinieri - LevanteNews

Oggi a Borzonasca un altro rogo misterioso. E’ accaduto in una scarpata attigua alla strada 586 che da Carasco sale in Val D’aveto. L’allarme è scattato alle 15 circa; le fiamme hanno incenerito oltre 300 metri quadrati di vegetazione prima di poter circoscrivere il fronte. Proprio per l’impervietà della scarpata, sia lo spegnimento che la bonifica sono stati particolarmente impegnativi per i vigili del fuoco di Chiavari intervenuti sul posto. La siccità inoltre favorisce l’estendersi delle fiamme in maniera velocissima. A indagare sulle cause dell’incendio i carabinieri forestali; tenuto anche conto che in Liguria esiste da tempo lo stato di grave pericolosità.