Per problemi organizzativi è stato annullato il concerto “La buona novella di Fabrizio De André” dei Khorakhané in programma per domani sera, 14 settembre, all’Arena del Mare. I biglietti acquistati in prevendita verranno regolarmente rimborsati da TicketOne.

I prossimi eventi di EstateSpettacolo 2021:

• sabato 18 settembre: Isola delle chiatte – Electropark – Alex Hiddell pres. Ravot

• sabato 25 Settembre: Isola delle chiatte – Electropark – Bo!led pres. Different, Us