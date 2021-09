Santa, tanta gente ad assistere al dialogo tra Pozzi e Dacrema - LevanteNews

Si è concluso ieri sera il percorso di avvicinamento culturale al G20, con l’ultimo incontro in programma.

Il dialogo tra Elisabetta Pozzi, attrice pluripremiata e direttrice della scuola di recitazione del Teatro Nazionale di Genova, ed Elisabetta Dacrema, Prorettrice Vicaria dell’Università di Genova, è stato l’occasione per ripercorrere la carriera dell’attrice, sospesa tra la magia del teatro, con il grande amore per la tragedia e la commedia greca, e il cinema, con il David di Donatello conquistato per il film “Maledetto il giorno che ti ho incontrato”.

C’è stato anche spazio per una riflessione sul futuro della recitazione, nel dopo pandemia. Una serata davvero magica, a chiusura di una ricca manifestazione che ha visto il talento e il garbo femminile al centro della scena.