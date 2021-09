'Santa': fumo nel parco di Portofino, scatta l'allarme - LevanteNews

Pennacchi di fumo a Santa Margherita Ligure sopra Nozarego, ossia nel parco regionale di Portofino. Scattato l’allarme alle 19.30, da Rapallo sono partiti i vigili del fuoco per accertarsi se si tratta di un inizio di rogo, e in tal caso cercare di debellarlo subito, o se si tratta di fuochi di pulizia che sono severamente sanzionati dai carabinieri forestali. La Regione ha emesso da tempo lo stato di grave pericolosità che vieta l’accensione di fuochi o operazioni, come la saldatura, che possono provocarne. Intanto lo stato di siccità, che spinge anche gli animali selvatici a spingersi a valle, sta già ingiallendo prematuramente molte specie arboree.