Samp, fermata l'Inter al Ferraris: in gol Yoshida e Augello - LevanteNews

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello: Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All’ D’Aversa.

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

Una buona Sampdoria strappa un ottimo pareggio contro l’Inter: al Ferraris finisce 2-2 con le reti di Yoshida e Augello. Per la formazione blucerchiata arriva il primo punto anche al Ferraris dopo quello conquistato domenica scorsa a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

D’Aversa cambia modulo passando dal 4-2-3-1 al 4-4-2 con la coppia Quagliarella-Caputo. In difesa Bereszyinski recupera e torva la maglia da titolare. La prima occasione è della Sampdoria al 4’ ma Thorsby di testa, su cross di Augello, manda alto di testa. Al 18’ però l’Inter trova il gol: Orsato concede una punizione per fallo di Colley su Lautaro. Sulla palla va Di Marco che infila Audero all’incrocio dei pali. Il gol galvanizza gli ospiti che potrebbero raddoppiare prima con Calhanoglu e poi con Lautaro ma in quest’ultima occasione il numero uno doriano si supera. Al 33’ la Samp trova l’1-1 con Yoshida dopo un batti e ribatti in area di rigore: il giapponese infila tra una selva di gambe e segna il primo gol in campionato davanti a un manipolo di tifosi nipponici presenti nei Distinti. Il pareggio dura poco perché al 44’ Barella si libera del suo marcatore e mette un bel pallone in area di rigore per Lautaro bravo a insaccare di piatto e a riportare i suoi sul 2-1. Finisce qui il primo tempo.

Nella ripresa pronti e via e la Sampdoria trova il 2-2: Bereszkynski dalla destra trova Augello che al volo batte Handanovic. La rete sveglia l’Inter che però non riesce a trovare il gol con Dzeko e Calhanoglu. La formazione allenata da D’Aversa quando ha gli spazi può fare male ma il tiro di Damsgaard viene salvato sulla linea da D’Ambrosio. Nell’ultimo spezzone di gara le due squadre, stanche anche per il caldo, non riescono a impensierire i due portieri e così la partita scivola via senza molte emozioni. Finisce così al Ferraris: per la Sampdoria una prova di maturità contro una big della serie A. Domenica, sempre alle 12.30 trasferta al Castellani di Empoli contro la formazione locale battuta ieri dal Venezia.