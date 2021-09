Rapallo: simulazione soccorso persona con 50 volontari e 8 unità cinofile - LevanteNews

Da Luisa Marnati, Associazione Pet Terapy e Bioteica Animali

In collaborazione con: Gruppo Alpini Rapallo; Società Italiana Psicologia dell’Emergenza Sez. Liguria;

Gruppo Cinofilo Volontari di Protezione Civile I Lupi di Albisola; Croce Bianca Rapallese; Gruppo Alpini S. Margherita

Ligure; Associazione Radioamatori Italiani; Gruppo Cinofilo Volontari di Protezione Civile Genova; Guardia Nazionale

Ambientale; Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria; Cnsas Tigullio – Val d’Aveto; Unità Cinofila Cnsas

Tigullio – Val d’Aveto. Con la partecipazione di: Panificio Vivaldi Rapallo; Pasticceria “Carlo” Rapallo; Marco Fenelli – Il Geranio Rapallo

Una giornata da …cani, simulazione di attività di ricerca persona scomparsa; evento formativo.

Comitato scientico-organizzativo: Luisa Marnati – Psicologo Psicoterapeuta Presidente A.P.T.E.B.A; Cristiana Dentone – Psicologo Psicoterapeuta Presidente SIPEM SoS – Liguria; Sergio Crovetto – Perito Industriale Segretario Gruppo Alpini Rapallo

Sabato 11 Settembre 2021 a Rapallo, Rifugio “Margherita” – Monte Pegge nel rispetto della normativa anti-Covid si è svolto il seguente programma

Ore 09.00 – Ritrovo dei partecipanti alla Crocetta e salita al Monte Pegge

Ore 10.00 – Arrivo dei partecipanti presso il Rifugio Margherita

Ore 10.15 – Alzabandiera e un momento di commemorazioni e raccoglimento per rendere omaggio

alle vittime degli attentati dell’11 settembre, a 20 anni dalla tragedia che ha sconvolto l’America e il

resto del mondo.

Un momento di silenzio per tutte le persone che hanno perso la vita e per tutti i nostri cari che sono

“andati avanti” ma restano vivi nel nostro cuore.

“La vita non è tolta ma trasformata”. Non è la fine ma il raggiungimento del fine. La morte porta

con sé la lacerazione degli affetti, la scomparsa fisica delle persone care, il dolore, il pianto.

Il percorso della nostra vita è un intreccio di relazioni, di sentimenti, un accogliere, incontrare e

condividere. Alla fine tutto si trasforma: la metamorfosi dove tutto trova accoglienza. Qui ed ora.

Ore 10.30 – Briefing

Ore 11.00 – Simulazione di attività di ricerca di persona scomparsa con:

A.P.T.E.B.A.® – Associazione Pet Therapy e Bioetica Animale Organizzazione di Volontariato

In collaborazione con

Gruppo Alpini di Rapallo

Gruppo Alpini di Santa Margherita Ligure

Psicologi della SIPEM SoS Società Italiana Psicologia dell’Emergenza Sez. Liguria

Militi delle P. A. Croce Bianca Rapallese

Volontari dell’Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Rapallo,

Volontari della Guardia Nazionale Ambientale – Distaccamento di Rapallo

Gruppo Cinofilo Volontari di Protezione Civile “I LUPI” di Albisola

Nucleo Cinofilo Volontari di Protezione Civile Genova

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria – CNSAS

Unità Cinofila CNSAS Tigullio – Val d’Aveto

Al termine della simulazione, che ha visto la presenza di cinquanta volontari e otto unità cinofile, si

è tenuto il momento formativo di discussione e di scambio sull’attività svolta; si sono rivelate

soprattutto importanti le relazioni di conoscenza tra Associazioni e Gruppi di Volontariato che

operano sul territorio, con l’auspicio di future fattive collaborazioni.

È seguito il “rancio Alpino” con la consueta allegria e convivialità che contraddistingue gli Alpini.

Un particolare ringraziamento al Capo-Gruppo di Rapallo, Dott. Giovanni Orio e al Segretario

Sergio Crovetto che hanno reso possibile l’organizzazione e realizzazione dell’evento: una

occasione per “riaprire” il Rifugio Margherita e renderlo disponibile e fruibile, nonostante le

difficoltà.