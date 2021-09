Rapallo: grande cordoglio per la morte di Carlo Chendi - LevanteNews

Non voleva che la notizia della sua morte trapelasse, né che fossero affissi manifesti e celebrato il suo funerale. Un desiderio in linea con la sua natura di uomo schivo.

Il nipote Andrea Noberini ricorda con orgoglio e grande affetto lo sceneggiatore di tante storie che facevano impazzire i lettori. Una in particolare, con la ricerca di un tesoro ambientata sul lungomare di Rapallo. Chendi stava male da un mesetto e negli ultimi giorni le sue condizioni sono peggiorate.

Elisbetta Lai, assessore al Turismo di Rapallo è commossa: “Ricorderò Carlo per la solarità e l’estro; ricorderò il suo immancabile sorriso con cui sembrava abbracciare l’interlocutore e la città stessa. Amava il suo lavoro e Rapallo che a volte sceglieva come location delle sue sceneggiature”.

Carlo Chendi era il papà di Cartoonist, rassegna organizzata da Rapalloonia, che nella formula delle ultime edizioni aveva attirato e affascinato moltissimi giovani fumettisti. Carlo Chendi per loro è un mito. Le ultime edizioni di Cartoonist sono saltate – come ricorda Daniele Busnelli, presidente di Rapalloonia, prima per il sequestro del Castello, poi per la pandemia; nonostante l’impegno del Comune, era stato deciso di saltare anche l’edizione 2021 per le troppe incognite legate alle norme covid.

La prossima sarà un’edizione super, dedicata a Carlo Chendi.