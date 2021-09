Rapallo: è mancato il disegnatore Carlo Chendi, aveva 88 anni - LevanteNews

Rapallo e il mondo del fumetto in lutto, è morto Carlo Chendi, aveva compiuto 88 anni lo scorso 10 luglio. Celebre illustratore, per Rapallo aveva inventato Rapalloonia, mostra di fumetti che richiamava in città i più famosi colleghi e migliaia di appassionati. Persona semplice aveva sempre messo a disposizione della città la sua arte, la sua professionalità, le sue amicizie. Per Rapallo una grave perdita.

Da Wikypedia

Angelo Carlo Chendi (Ostellato, 10 luglio 1933) è un fumettista italiano, tra i più famosi e prolifici sceneggiatori della Disney Italia.

A partire dal 1952, Carlo Chendi ha scritto centinaia di storie con i personaggi della Disney, e ne ha creati molti altri, distinguendosi non soltanto nella House of Mouse.

Trasferitosi in giovane età dal ferrarese a Rapallo, in Liguria, ha qui iniziato la sua attività di cartoonist, divenendo una delle colonne della cosiddetta Scuola di Rapallo, insieme al maestro Luciano Bottaro e al suo amico Giorgio Rebuffi, con i quali ha fondato nel 1968 il gruppo Bierrecì (acronimo di Bottaro, Rebuffi, Chendi)senza, però, smettere di collaborare con la Mondadori nella realizzazione di storie Disney.

Nel corso della sua carriera, svoltasi tra l’area del Tigullio e Milano, ha partecipato, fra le altre cose, alla realizzazione della rivista Re di Picche, la prima dello Studio Bierrecì, e alla realizzazione della tradizione italiana delle Grandi Parodie Disney: in questa serie una delle sue opere più illustri ed apprezzate, realizzata in collaborazione con Luciano Bottaro, è Il Dottor Paperus..

Negli anni sessanta con Bottaro ha dato inizio alla grande saga di Rebo, il tiranno di Saturno: narrazioni umoristiche che vedono il noto personaggio Rebo insieme a personaggi Disney..

Della sua vastissima produzione disneyana sono soprattutto importanti da ricordare le invenzioni dell’extraterrestre Ok Quack e del detective Umperio Bogarto (entrambi disegnati da Giorgio Cavazzano), l’identità segreta di Paperino “agente QQ7” (la storia Missione Bob Fingher ebbe il plauso della Disney Americana e i duetti fra Pippo e la strega Nocciola. Da anni cura la collana di libri Le Mani Comics[].

Grande amico di penna di Carl Barks, lo ha portato in Italia durante il tour europeo del 1994, e a lui ha dedicato la XXXIII edizione della Mostra Internazionale dei Cartoonists, che cura, insieme ad uno staff di altri sceneggiatori, disegnatori, esperti e appassionati, dal 1972.