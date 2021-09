Giorno di partenze. Dalle 16.05 si sono registrati i primi rallentamenti e code, a tratti, fino all’immissione dei veicoli in A-7. Autostrade specifica che ciò è dovuto all’intenso traffico. Per molti la fine delle vacanze è dovuta all’imminente inizio dell’anno scolastico. La stagione turistica in Riviera tuttavia prosegue, buono il livello delle prenotazioni fino a tutto settembre.