Entella, in casa è due su due: Lucchese ko - LevanteNews

Virtus Entella: Paroni; Cleur, Silvestre, Coppolaro, Barlocco; Rada, Paolucci, Dessena; Schenetti, Merkaj, Lescano. All. Gennaro Volpe.

Lucchese: Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini; Frigerio, Bensaja, Eklu; Panati, Semprini, Fedato. All. Guido Pagliuca (squalificato) in panchina Carbone.

Sei punti in due gare al Comunale per la Virtus Entella che batte 2-0 la Lucchese grazie ai gol di Lescano e l’ennesimo di Schenetti partito forte in questo inizio di stagione.

Una vittoria fondamentale per i chiavaresi chiamati a cancellare il pesante 3-1 della settimana scorsa contro il Montevarchi. Mister Gennaro Volpe nel 4-3-1-2 lascia Silvestre al centro della difesa con Coppolaro mentre ai lati spazio a Cleur e Barlocco. In mezzo Rada, Paolucci e Dessena. Schenetti chiamato a supportare Merkaj e Lescano.

Un primo tempo con poche emozioni nel quale la Virtus Entella trova il gol con una bella girata di Lescano. Nella ripresa la Lucchese ci prova ma i padroni di casa resistono e con Schenetti trovano il raddoppio. Poi la gara scivola via senza altre emozioni fino al fischio finale che sancisce la fine delle ostilità.