Chiavari: domani il Panathlon celebra i suoi 70 anni - LevanteNews

Da Fabrizio Pagliettini, Presidente Panathlon Club Tigullio Chiavari

Domani, lunedi 13 settembre, saremo partner (con il patrocinio del Panathlon International e del Distretto Italia, l’Area 01, in collaborazione con l’Area 02 – Lombardia, 04 – Liguria) dei Club di Rapallo – Tigullio occidentale, di Crema, Brescia, Bassano del Grappa, Mestre e Venezia della La Route 6 – 2021 du Panathlon (sito https://www.routedupanathlon.eu/) per celebrare il 70° anniversario del Movimento Panathletico, nato a Venezia nel 1951.

Saremo presenti nella piazza del Comune di Chiavari, al fianco delle autorità cittadine per accogliere i partecipanti provenienti da Rapallo. La Manifestazione ha un carattere importante perché porta sul territorio nazionale il mondo panathletico promuovendo la nostra mission.

Giorgio Costa Presidente Panathlon Distretto Italia, Germano Tabarone Governatore dell’Area Liguria e il Governatore del Veneto Giuseppe Franco Falco sono le autorità panathletiche che hanno reso possibile questa manifestazione coadiuvati dal nostro Club.

Gianluigi Brigneti è stato delegato dal distretto Italia in collaborazione dell’Area 1 a seguire i dettagli organizzativi non propriamente semplici trattandosi di gara ciclistica non competitiva.