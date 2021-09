Camogli: Summer School, il ministro Cingolani sabato al Teatro Sociale - LevanteNews

Sabato 18 il ministro Roberto Cingolani sarà al Teatro Sociale di Camogli, non per parlare del Parco di Portofino ma

per partecipare, nell’ambito del “Summer School” alla “Giornata Open” dedicata ai macrotrend dell’innovazione e della comunicazione, dal titolo “Trasformazione dell’ecosistema mediatico: punti critici e potenzialità”.

Dal sito di Summer School

A Camogli, dal 13 al 25 settembre 2021 torna, dopo il grande successo della prima edizione, la Summer School in Media Ecology e Comunicazione Digitale, organizzata da Frame-Festival della Comunicazione, con l’Università di Genova, l’Università di Torino – Scienza Nuova, l’Istituto di Management Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Istituto Italiano di Tecnologia, in collaborazione con il Comune di Camogli e la Regione Liguria.

Un corso di formazione residenziale e professionalizzante che mira a perfezionare e aggiornare la preparazione dei giovani laureati (con laurea magistrale o triennale) con docenze di altissimo livello, selezionate tra gli opinion leader dei settori chiave della comunicazione digitale, i centri di ricerca internazionali più avanzati e le realtà aziendali più innovative e dinamiche, che stanno guidando il cambiamento.

Target

È dedicata a:

> giovani laureati (triennali, magistrali)

> giovani dipendenti di aziende, associazioni, PA

> startupper

Programma

La Summer School 2021 (13-25 settembre 2021) comprende 2 settimane con 8 ore al giorno di corsi, tra lezioni frontali, conferenze, case studies e project work, in cui i partecipanti, divisi in piccoli team di lavoro, sviluppano, sotto la supervisione di un tutor, un progetto di attualità e dall’alto valore applicativo, che verrà presentato a conclusione del percorso.

Vai al programma: clicca qui

Obiettivi

I partecipanti della Summer School potranno:

> incrementare le proprie conoscenze e competenze, attraverso un corso intensivo trasversale ad alto livello

> avere accesso a idee innovative e ai trend attuali del mondo dell’informazione e dell’imprenditoria

> affinare le proprie capacità comunicative, organizzative e di lavoro in team

> sviluppare una rete di contatti utili per collaborazioni presenti e future

> espandere le proprie prospettive e le proprie opportunità di impiego entrando in contatto con alcune tra le più importanti aziende nazionali

Impareranno a:

> produrre informazione di qualità

> costruire un’immagine credibile, difendendola da troll e fake news

> usare i social in modo intelligente ed efficace

> padroneggiare le principali tecniche di marketing sulle più importanti piattaforme digitali e le metodologie per valutare il loro impatto

> interagire professionalmente con algoritmi, strumenti di data analytics e intelligenza artificiale proteggersi dalle insidie di web e deep web

Location

Sede della Summer School è Camogli, storico borgo marinaro della riviera ligure di levante che, grazie al Festival della Comunicazione, è diventato in questi anni luogo di incontro e di confronto di oltre 500 autorevoli e prestigiose personalità, un Innovation Hub, centro di un network internazionale che attrae i principali attori delle trasformazioni sociali, economiche, politiche, culturali e tecnologiche del presente. Uno spazio ideale dove crescere talenti, esplorare nuove idee e trasformare gli interrogativi del contesto socioculturale in cui viviamo in opportunità per sviluppare concrete ed efficaci soluzioni.

Ospitalità

I ragazzi che frequentano la Summer School alloggiano presso l’Hotel La Camogliese, albergo a 3 stelle affacciato sul mare nel centro di Camogli.

Lezioni

I corsi della Summer School si svolgono nella sala Syrius del bellissimo Hotel Cenobio dei Dogi, mentre la Giornata Open, aperta al grande pubblico, si terrà nel magnifico Teatro Sociale di Camogli.

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione per ogni studente, di 2.500 euro (+ IVA), è coperta da Borsa di Studio gentilmente offerta dai partner e include:

> partecipazione ai corsi

> pernottamento

> prima colazione e pranzo

> materiale didattico, accesso alle sale studio e alla biblioteca

> supporto tutor e career service

A carico degli studenti vi sono solo i 400 euro (Iva inclusa) di spese amministrative e di segreteria.

Giornata Open 2021

Sabato 18 settembre al Teatro Sociale la Summer School si apre al grande pubblico con una Giornata Open dedicata ai macrotrend dell’innovazione e della comunicazione, dal titolo “Trasformazione dell’ecosistema mediatico: punti critici e potenzialità”.

Francesco Olivari, sindaco di Camogli

Danco Singer Direttore del Festival della Comunicazione

Luca De Biase Giornalista, direttore di Nòva, Sole24Ore

Ilaria Cavo Assessore Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione Regione Liguria

Marco Bentivogli Esperto di innovazione e politiche del lavoro

Maurizio Ferraris Vicerettore dell’Università di Torino e presidente di Labont

Donato Ferri Consulting Leader Ernst & Young

Fabrizio Benente Prorettore dell’Università di Genova

Paola Schwizer Full Professor in Financial Markets and Institutions, University of Parma

Giorgio Metta Direttore dell’Istituto Italiano di Tecnologia

Guido ScorzaMembro del collegio del Garante per la protezione dei dati personali

Sabino Cassese Professore Emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa

Stefania Giannini Direttore Education Unesco

Stefano Allievi Professore ordinario di Sociologia, Università degli Studi di Padova

Roberto Cingolani Ministro della transizione ecologica