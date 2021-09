Camogli: l'estate più lunga e più gettonata - LevanteNews

Dai treni del mattino scendono centinaia e centinaia di persone in cerca di un posto in spiaggia; i posteggi per chi arriva in auto sono introvabili. Camogli ammalia col suo fascino e il Festival della Comunicazione in corso, richiama il popolo dei talk show che vogliono vedere dal vivo i loro beniamini e possibilmente strappargli un autografo o un selfie. Un’estate lunga e fantastica come nel Tigullio occidentale. La differenza è che mentre a Rapallo, Santa Margherita e soprattutto Portofino società investono milioni per ristrutturare gli alberghi di lusso (che danno occupazione, redditi fissi e incrementano l’indotto) a Camogli ci sono due alberghi chiusi da anni; il Cenobio dei Dogi attende sempre l’ok per migliorasi e il vecchio ospedale (ed eventualmente la Casa dei marinai o almeno la sua villa abbandonata) non vengono sfruttati per farne un cinque stelle. (m.m.)

La spiaggia di Camogli alle 9 (Foto Consuelo Pallavicini)