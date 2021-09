Riviera: ultimo fine settimana prima dell'inizio delle scuole - LevanteNews

Un’estate da record, è il rovescio della medaglia; la temuta pandemia ha convinto moltissimi a rinunciare alla vacanza all’estero per privilegiare le località turistiche italiane. Gli operatori del settore saranno riusciti a convincere gli ospiti a ritornare? A trainare il turismo, oltre la notorietà di Portofino, sono state la balneazione e la nautica; incremento di quanti amano la sentieristica e tutti soddisfatti dell’enogastronomia. Nessuno ha lamentato la mancanza di sagre e manifestazioni serali; apprezzate comunque quelle di alto profilo.

Questo è l’ultimo fine settimana prima dell’inizio dell’anno scolastico. C’è chi con grande rammarico ha deciso di partire stasera; tanti lo faranno domani. Ma in Riviera resteranno ancora molti turisti, specie gli europei tornati in numero consistente nella nostra riviera. Va anche ricordato che da giovedì 16 a martedì 21 è in programma a Genova il Salone Nautico che anima ancora le serate dei ristoranti (specie a Portofino e Recco).

Ogni estate ha caratteristiche diverse dalla precedente. Quest’anno, oltre il boom, lo ricorderemo per la grande richiesta di case vacanza e imbarcazioni per potersi abbronzare lontano dalle spiagge. E naturalmente per il disastro viabilità.