Regione: "Parco Portofino, studio sugli effetti economici" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per martedì 14 settembre dalle 10 alle 13.00 e dalle 14 alle 18

Proposta di deliberazione 20 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini, Giovanni Battista Pastorino): Richiesta di referendum abrogativo delle disposizioni dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) comma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da sei a quindici anni.”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “si applicano”.

Proposta di deliberazione 18: Piano regionale triennale degli interventi in materia di emigrazione 2021/2023.

Eventuali altri argomenti nel frattempo licenziati dalle Commissioni.

Ordine del giorno 364 (Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini): Sull’intitolazione di uno spazio all’interno di una delle sedi della Regione Liguria alla memoria del Milite Ignoto.

Ordine del giorno 299 (Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Stefano Anzalone, Daniela Menini, Domenico Cianci, Giovanni Boitano, Laura Lauro): Sul sostegno alle attività di vendita del settore abbigliamento.

Ordine del giorno 314 (Alessandro Bozzano, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sulla durata delle concessioni demaniali per finalità turistico ricettive.

Mozione 28 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sugli indennizzi agli abitanti via delle Gavette e via Laiasso.

Mozione 30 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo): Sul consenso informato alle famiglie.

Mozione 33 (Claudio Muzio): Sulla campagna informativa in merito alla possibilità del “parto in anonimato” e alla presenza delle “culle per la vita” nel territorio ligure.

Mozione 10 (Giovanni Battista Pastorino, Luca Garibaldi, Sergio Rossetti, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Su servizio di psicologia di base.

Mozione 23 (Giovanni Battista Pastorino): Sull’accesso alla IVG attraverso il metodo farmacologico presso le ASL liguri.

Ordine del giorno 292 (Alessandro Bozzano, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini): Sull’ampliamento dell’esenzione dei pedaggi autostradali sulla tratta Savona-Genova interessata dai cantieri previsti dal Piano di interventi di ASPI e SALT.

Ordine del giorno 27 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla riduzione dei pedaggi autostradali nelle tratte oggetto di lavori.

Ordine del giorno 306 (Chiara Cerri, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sulla riapertura al pubblico del Casinò municipale di Sanremo

Ordine del giorno 332 (Luca Garibaldi, Sergio Rossetti, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Ordine del giorno 339 (Luca Garibaldi, Selena Candia, Fabio Tosi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa, Roberto Arboscello, Roberto Centi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna, Paolo Ugolini): In merito ad uno studio socio-economico sugli effetti dell’istituzione del Parco Nazionale di Portofino nei territori del levante ligure.

Ordine del giorno 340 (Giovanni Battista Pastorino): Sulla richiesta di intervento nei confronti dello Stato affinché fibromialgia, encefalomielite mialgica benigna e sensibilità chimica multipla vengano riconosciute come malattie croniche invalidanti e inserite nei Lea.

Ordine del giorno 28 (Giovanni Battista Pastorino): Sull’elusione fiscale e pandemic tax.

Ordine del giorno 303 (di iniziativa dei Consiglieri: Selena Candia, Roberto Centi, Ferruccio Sansa): Sulle miniere urbane.

Ordine del giorno 329 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sull’aumento delle tariffe dell’acqua per uso irriguo nell’estremo ponente ligure.

Ordine del giorno 330 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sulle autorizzazioni temporanee al posizionamento dei dehors.

Ordine del giorno 345 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Brunello Brunetto, Mabel Riolfo): Sull’alluvione del 2019 nel comune di Stella (SV) e le famiglie ancora sfollate.

Ordine del giorno 349 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sul fenomeno dell’occupazione abusiva di immobili di proprietà privata o pubblica temporaneamente vuote.

Ordine del giorno 352 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo, Stefano Anzalone, Stefano Mai, Claudio Muzio, Giovanni Battista Pastorino, Fabio Tosi): Sulle possibili misure per la viabilità delle rete ligure.

Ordine del giorno 355 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla riduzione delle attività delle imprese di pesca italiane.

Ordine del giorno 356 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Per lo sviluppo della cultura dell’innovazione dei modelli di lavoro.

Mozione 34 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul Punto di primo intervento di Cairo Montenotte.

Ordine del giorno 363 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui voucher per la formazione degli autisti.

Ordine del giorno 365 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulle deroghe ai requisiti autorizzativi del personale per i servizi educativi.

Mozione 43 (Armando Sanna, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Su individuazione di aree e siti abbandonati da convertire in invasi per accumulo di acqua.

Mozione 49 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo): Sulla realizzazione di parchi giochi inclusivi.

Ordine del giorno 319 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulla richiesta di garantire il pedaggio gratuito tra il costruendo casello provvisorio di Ceparana-Albiano e i caselli di Santo Stefano Magra e Aulla per i residenti e i lavoratori dei comuni danneggiati dal crollo del ponte di Albiano (La Spezia).

Ordine del giorno 357 (Roberto Centi, Ferruccio Sansa, Selena Candia): Sui Centri per l’impiego e sul portale Formazione Lavoro Liguria.

Ordine del giorno 367 (Laura Lauro, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sull’introduzione delle figure professionali per l’e-commerce.

Ordine del giorno 368 (Laura Lauro, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sulla candidatura della Regione Liguria a ospitare l’evento del 2022 dell’Eurovision Song Contest.

Ordine del giorno 370 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sulla dotazione di sistemi di difesa (taser e body cam) alle forze dell’ordine e alla polizia municipale.

Ordine del giorno 371 (Brunello Brunetto, Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sui tamponi rapidi per l’accesso alle discoteche.