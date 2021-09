Recco: "In Guatemala portiamo la scuola a casa" - LevanteNews

Da Rekko onlus

In Guatemala, se non puoi andare a scuola, la scuola la portiamo a casa tua. Lezioni a domicilio per migliorare la qualità e l’accesso ai servizi educativi La scarsa qualità dell’educazione offerta ai bambini, è una delle più grandi fragilità per il Guatemala. Il passaggio all’educazione “Virtuale” causata dalla pandemia, ha evidenziato ancora di più la disuguaglianza tra la popolazione rurale e quella urbana, portando a un mancato rispetto dei diritti educativi dei bambini che vivono nelle aree rurali.

La nostra attività

Offriamo educazione olistica, inclusiva e accessibile, prevedendo la partecipazione delle famiglie dei bambini e delle bambine, per superare questo momento di difficolta’.

Le maestre in questo momento offrono classi individuali che comprendono attività di gioco e artistiche, coinvolgendo i genitori affinché’ offrano continuità educativa anche dopo che la maestra termina la lezione.

Attualmente sono 44 i bambini e le bambine iscritte al nostro programma educativo.

Scuola a domicilio

Quando i bambini non possono recarsi a scuola per le lezioni individuali, le maestre si recano di casa in casa per fare in modo che nessuno rimanga escluso/a.

Il materiale didattico e le istruzioni delle attività vengono spiegate anche ai genitori affinché possano anche loro partecipare all’educazione dei figli e delle figlie.

Questo lavoro ci permette di garantire il diritto allo studio a tutti, indipendentemente da dove vivano e dal loro contesto socio economico.

