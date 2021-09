Tantissimi partecipanti questa sera per Scodinzolando, la passeggiata “a sei zampe” benefica organizzata dalla Lega Amici degli Animali onlus con il patrocinio del Comune di Rapallo. Per l’amministrazione comunale era presente il consigliere incaricato alle Politiche Animali Daniele Trucco che ha ringraziato Gabriella Bellati, Elisabetta Calcagno e tutti gli operatori del Rifugio Rapallo per il grande lavoro che svolgono a favore degli amici meno fortunati.