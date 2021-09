Rapallo, l'ufficio postale celebra i 100 anni della Moto Guzzi - LevanteNews

Da Poste Italiane

Nel 1921, presso uno studio notarile genovese, veniva firmato l’atto costitutivo della S.A. Moto Guzzi, la celebre casa motociclistica italiana. In vista dell’emissione del francobollo celebrativo per il centenario del famoso marchio, l’Ufficio Postale di Rapallo ha organizzato l’allestimento di uno spazio dedicato e di una vetrina filatelica a tema.

L’ iniziativa, realizzata in collaborazione con il Moto Club Guzzi di Rapallo, che ha gentilmente fornito il materiale storico-documentario per l’esposizione, è attiva da oggi presso l’Ufficio Postale di Via Monsignor Boccoleri, nel consueto orario al pubblico 8:20 – 19:05 da lunedì a venerdì ed il sabato fino alle 12:35.

A disposizione della clientela, oltre al francobollo celebrativo del centenario della Fondazione Moto Guzzi con i prodotti filatelici ad esso correlati, anche i tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti. Per l’occasione sarà utilizzato il timbro “Rapallo Filatelia”, in dotazione all’Ufficio Postale.

Francobollo e prodotti filatelici relativi alla Moto Guzzi saranno disponibili anche presso gli Uffici Postali con sportello filatelico presenti nel levante: Chiavari in P.zza Ns Signora dell’Orto e Sestri Levante.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html