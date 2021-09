Portofino: "Scriveteci il parco nazionale che vorreste" - LevanteNews

Da Andrea Carannante, per i Comitati spontanei

Prosegue il lavoro dei Comitati spontanei per la realizzazione di un Parco condiviso, per questa ragione e per allargare la possibilità a tutti di intervenire, proporre o suggerire è stata attivata la email comitatispontanei@libero.it affinché chiunque abbia istanze da raccomandare possa essere ascoltato e valorizzato.