Casarza: Perego "Dal governo arriva 1.700.000; l'agenda" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Germana Perego, candidata sindaco di Casarza Ligure

“Una buona notizia i fondi del Governo per Casarza. Servono sempre più progetti per la prevenzione” – L’agenda della settimana della Candidata a Sindaco Germana Perego.

“L’arrivo di oltre 1,7 milioni di euro per Casarza Ligure sono una buona notizia ed una opportunità importante. Si tratta di fondi messi a disposizione dei Comuni da parte del Governo per la messa in sicurezza del territorio con la legge di bilancio del 2019, e in questi giorni è in arrivo una seconda tranche delle risorse previste a febbraio scorso.

Le criticità che si sono accumulate sul tema della messa in sicurezza sono ancora molte, ma la possibilità di queste risorse nazionali sono un passaggio importante.”

Commenta così Germana Perego, Candidata a Sindaco di Casarza Ligure, la notizia della seconda tranche di finanziamenti nazionali che dà ai Comuni la possibilità di mettere in campo interventi di messa in sicurezza del territorio.

“E’ l’ulteriore segnale che si deve aprire una stagione in cui bisogna non solo intervenire in emergenza, ma lavorare prima, per prevenire, per avere una prospettiva, con progetti pronti nel cassetto, concreti e che abbiano la capacità di cogliere tutte le possibilità e le occasioni di finanziamento che possono arrivare. E’ il nostro obiettivo, la nostra prospettiva.”

Dopo la partecipata iniziativa di presentazione della lista e del programma, Germana Perego e le candidate e i candidati della lista Prospettiva Civica per Casarza proseguiranno gli incontri sul territorio del Comune, frazione per frazione, per ascoltare, presentare le proposte e per confrontarsi con i cittadini.

Questi i principali momenti di incontro previsti la prossima settimana.

Lunedì 13

pomeriggio: Verici e Via Olivella

Martedì 14

mattina: Piazza della Vittoria

pomeriggio (dalle 17.30): Bargone

Mercoledì 15

mattina: Mercato settimanale e Via Annuti

pomeriggio: Battilana, Bargonasco e Massasco

Giovedì 16

pomeriggio: Cardini e Via Barletti

Venerdì 17

mattino: Francolano

Sabato 18

pomeriggio: Tangoni e Via Aldo Moro