Incidente per una donna tedesca di 57 anni che sul sentiero che scende nel borgo di Vernazza, cadendo, si è infortunata ad una caviglia e non riusciva più a camminare.

Sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso alpino Liguria che hanno portato la donna in paese con la portantina. La turista è stata visitata dal medico, ma ha rifiutato il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.