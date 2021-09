Sestri: è deceduta Rossana Rinaldi, i funerali domani a Sant'Antonio - LevanteNews

Da Linda Kaiser

In memoria di Rossana Rinaldi (1.12.1925 – 9.9.2021)

È mancata nel pomeriggio del 9 settembre 2021 Rossana Rinaldi, nata a La Spezia il 1°dicembre 1925, trasferita piccolissima a Milano, dove il padre aveva l’azienda Original Brumen, che fabbricava bottoni e fibbie di cinture. Rossana ha poi frequentato il Liceo Classico e ha lavorato come direttrice alle Poste di Pignone (SP), dove ha conosciuto suo marito Emilio Barilari, imprenditore edile che lavorava in Cile. La coppia, insieme, ha costruito negli anni ’60-70 il Villaggio Barilari al Passo dei Carpinelli in Alta Garfagnana. Nota per la sua passione per il canto e per la sua grande memoria, Rossana amava interpretare filastrocche e poesie celebri, con le quali intratteneva gli ospiti.

La figlia Consuelo Barilari, nota regista e manager culturale, con il compagno Federico la ricorderanno insieme alla famiglia e agli amici più cari durante la celebrazione che si terrà sabato 11 settembre, alle ore 15.30, nella chiesa di S. Antonio a Sestri Levante.