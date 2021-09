RASSEGNA STAMPA. Green pass obbligatorio per chi mette piede a scuola - LevanteNews

Oggi, venerdì 10 settembre, auguri a Nicola. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Proverbi: “L’avvenire è nelle mani di Dio”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Pianeta covid: “Green pass obbligatorio per chi lavora a scuola”; “Il sistema sanitario post covid in un convegno all’Annunziata”; “Asl 4 esclusa dai test salivari iniziali”. Scuola: “Liceti, due turni distanziati di un’ora”; “Da Vigo, le sedi sono flessibili, “Dalla terza si può cambiare”; “Robotica educativa e teatro, estate top per il comprensivo di Rapallo”.

Sestri Levante: dopo sei anni di assenza torna la Tac. Lavagna: “Aneurisma cerebrale, muore a 42 anni operaio della Fincantieri”; “I colleghi sconvolti”, ” Lutto al Villaggio calcio”. Lavagna: salvare gli orti frutto di processi naturali in costante evoluzione. Chiavari: nuove nomine vescovili e messe in latino a Lavagna e Rapallo. Chiavari: la vedova Di Capua presidente dei revisori dei conti. Chiavari: l’associazione sordi invita a stare attenti alle truffe.

Rapallo: bando per il comandante della polizia urbana. Portofino: parco nazionale, oggi verttce col ministro.

Camogli: Cacciari da Socrate alle intelligenze artificiali. Camogli: comunicare con il disegno, l’arte di Milo Manara. Recco: Gabriele Volpi in piscina, si studia come coprire la vasca.

Borzonasca: San Martino, degustazione di vino guidata.