Rapallo: Tigullio Design District, oggi l'apertura del sito - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Tigullio Design District

Prende forma il Tigullio Design District – TDD, primo evento internazionale di Design, con cadenza annuale, organizzato in Liguria nel Golfo del Tigullio, che ha come anima e target tutto il mondo del Design legato al mare (dagli yacht, a chi progetta e produce prodotti ed accessori nautici, fino a quelli legati ai waterfront costieri ed all’ ambiente marino ), al mondo del design legato all’outdoor, (dall’arredo urbano fino all’arredo per esterni, passando per progetti legati all’ambiente, alla sostenibilità, alla tecnologia green e all’innovazione) ed ovviamente il mondo del lifestyle (Dal fashion design, all’ interior design e molto altro).

Il Tdd si pone dunque come occasione di riscoperta del mondo professionale di riferimento, una nuova location a disposizione in primis per i designer, le aziende e tutti gli appassionati locali ed internazionali di questo settore. Intende essere, inoltre, una piccola grande vetrina di quello che è il territorio: portando alla valorizzazione di questo come luogo di bellezza e approfondimento, sia culturale che lavorativo; proponendosi come risposta creativa al desiderio di rinascita delle realtà locali esistenti – aziende, designer, artigiani, giovani, creativi – per le quali possa essere fonte di stimolo e sviluppo, ma anche opportunità di incontro e condivisione (offrendo un luogo di interscambio di conoscenze e un’occasione di networking per amanti e addetti al lavoro del Design di tutto il mondo che saranno i benvenuti e i protagonisti di ogni edizione del TDD).

Primavera 2022, la prima edizione online

Il 10 settembre 2021 verrà presentata la prima edizione tramite l’apertura del sito internet; www.tigulliodesigndistrict.com con l’agenda dei partners e degli ospiti internazionali; nella primavera successiva verrà aperto l’ evento a livello digitale rendendo accessibili contenuti multimediali di tutti gli ospiti. La scelta di lanciare ed organizzare l’evento ogni anno in primavera deriva dalla volontà di moltiplicare la visibilità del Tigullio, attraverso l’ inizio della bella stagione in Italia ed in affiancamento di altri eventi internazionali di Design che si svolgono sul territorio italiano nello stesso periodo.

Ad oggi, sono 16 le organizzazioni mondiali del Design già partner del Tigullio Design District, e 15 i country ambassadors che promuoveranno il TDD a livello mondiale verso designers ed aziende desiderose di venire nel Tigullio e partecipare alle iniziative che verranno organizzate in futuro.

“Cos’è il Design?” il Tema della prima edizione del TDD 2022

Evento non in presenza, ma online, in questa sua prima edizione verterà sul tema “Cos’ è il Design?”, domanda a cui cercheranno di rispondere gli ospiti nazionali e internazionali dell’agenda, riportando la propria esperienza, nel corso dei video che lanceremo sul sito del TDD.

La necessità di porre una questione così basica e fondamentale scaturisce dalla scarsa conoscenza della disciplina del Design, che tutt’oggi si riscontra sul nostro territorio e non solo.

Da questa esigenza prende piede l’idea di porre macro-temi specifici, nel corso delle successive edizioni dell’evento TDD, al fine di guidare le persone che vivono sul nostro territorio alla scoperta di questo mondo professionale e delle realtà già esistenti, ma anche di far si che le realtà internazionali e multidisciplinari possano dialogare, confrontarsi e scoprire nuovi percorsi professionali nel mondo del design tramite aziende e colleghi di tutto il mondo.

TDD Country Ambassador (15)

• Australia

Brandon Gien – CEO of Good Design Australia – https://good-design.org/

• China

Luo Zhiwei – Director of Shanghai Promotion Center for City of Design – http://en.spccd.org.cn/#article-141

• Croatia

Daniel Tomičić – Director of Zagreb Design Week – https://zagrebdesignweek.com/en/

• Germany

Lutz Dietzold – CEO of German Design Council – https://www.german-design-council.de/en/about

• Hong Kong (HKSAR)

Yip Chi Wing – President of Hong Kong Design Trade Association – http://hkdesigntrade.com/main.php

• Lithuania

Tautvydas Kaltenis – General Representative of Lithuanian Designers’ Society – http://www.ldis.eu/en/about-ldis/

• Mexico

Alejandra Sánchez Galvez – Director of Association of Architects and Interior designers of Mexico – https://aaimexico.mx/

• Moldavia

Alexandrin Buraga – Founder of Moldovan Design Week – http://mdw.md/en/

• Perù

Teresa Edwards Ames – Director of Lima Design Week – https://www.limadesignweek.pe/

• Poland

Andzelika Jablonska – CEO of Poznan Design Festival – www.pozandesignfestival.pl

• Portugal

António Lacerda – President of National Association of Designers in Portugal – https://www.and.org.pt/

• Russia

Vitaly Stavitsky – President of Russia Designers Association – http://www.sdrussia.ru/

• South Africa

Suné Stassen – Founder & CEO of Open Design Afrika- https://opendesignafrika.org/

• United Kingdom

Frank David Peters – Chief Executive of Chartered Society of Designers – https://www.csd.org.uk/

• Vietnam

Tran Ngoc Danh – Founder & CEO of Vietnam Design Association – https://www.vietnamdesign.org.vn/

TDD Patrocini istituzionali (7 – tutti i comuni del Tigullio)

TDD, ha raccolto in via eccezionale il patrocinio di tutte le municipalità del territorio che in via straordinaria si uniscono a simboleggiare un nuovo inizio di percorso per un territorio unito e visionario nella progettazione e pianificazione delle attività del presente e prossimo futuro.

• Comune di Sestri Levante

• Comune di Lavagna

• Comune di Chiavari

• Comune di Zoagli

• Comune di Rapallo ed “Hello Rapallo”

• Comune di Santa Margherita Ligure

• Comune di Portofino

Con il supporto:

Liguria Design – https://www.instagram.com/liguriadesign/

Hello Rapallo – https://www.instagram.com/hello.rapallo/

TDD main media partner

Fuorisalone.it – www.fuorisalone.it

Date importanti

– 10 settembre 2021 – apertura sito internet e pubblicazione lista ospiti, partners, patrocini 2022

– Aprile 2022 – primo evento online TDD ed annuncio novità ed attività di aprile 2023 (le date di Aprile 2022 verranno comunicate ufficialmente nei prossimi mesi sui nostri canali)

TDD in numeri

100+ – ospiti internazionali – giovani talenti, professionisti affermati, aziende del mondo del design

15 – TDD Country Ambassador dal mondo

16 – partner istituzionali internazionali

7 – patrocini di tutti e 7 i comuni del Tigullio

Contatti

Tigullio Design District – TDD, progetto ideato e sviluppato da Tigullio Design Group S.r.l.

Via Sambuceti, 1 – 16043 – Chiavari – Genova – Italia

Info Generali info@tigulliodesigndistrict.com

Sito internet: www.tigulliodesigndistrict.com

Instagram: @tigulliodesigndistrict

Youtube: tigulliodesigndistrict

(ulteriori aggiornamenti e novità verranno lanciate nei prossimi mesi su sito e social network)