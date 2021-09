Rapallo: Parco Portofino: "Deroghe per elicotteri e cinghiali" - LevanteNews

Anche Rapallo sembra pronta a sottoscrivere l’accordo per il nuovo parco nazionale di Portofino. Pier Giorgio Brigati, vicesindaco di Rapallo con una grande esperienza come sindacalista dice: “Ammesso e non concesso che il ministro Roberto Cingolani conceda alcune deroghe, vedo la strada in salita. La trattativa si svolge sulla perimetrazione, ma soprattutto sulle norme di salvaguardia che regoleranno la vita del parco e sulla governance; vogliamo che la guida sia affidata a chi conosce il territorio. Non c’è dubbio che il mondo cambia e che la percentuale di chi vuole il parco aumenta. Ma occorre fare i conto con tanti problemi quotidiani; ad esempio l’uso degli elicotteri da noi molto diffuso anche per il trasporto merci e con gli ungulati che devastano i terreni. Ora riferirò al sindaco. A decidere dovrà essere la maggioranza”.

All’esterno della Regione sit in con cartelli per chiarire i vari concetti che dovrebbero ispirare la nascita del parco.