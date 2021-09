Portofino: Matteo Viacava ottimista "Anci troverà la sintesi" - LevanteNews

Matteo Viacava, sindaco di Portofino e presidente del Parco regionale è ottimista. “Non sono mai stato contrario al parco nazionale. Con i colleghi di Santa Margherita e Camogli, rispondendo ad un invito, eravamo andar anche andati a Sarzana dall’allora senatore Caleo e poi al ministero dell’Ambiente; la cosa non aveva avuto seguito. Sono convinto che il territorio debba essere protagonista e non debba subire decisioni calate dall’alto. Il nuovo parco inoltre dovrà portare risorse e non sottrarne. La governance dovrà inoltre essere locale. Nei prossimi giorni Anci dovrà stilare la nuova proposta del territorio, comprensiva di perimetrazioni e deroghe alle norme di salvaguardia. Ma c’è spirito di collaborazione e Anci arriverà una sintesi che venga accolta dal ministro Roberto Cingolani”.