Parco dell'Aveto: sospensione temporanea della raccolta funghi - LevanteNews

Dal Centro Educazione Ambientale del Parco dell’Aveto

Come noto al momento è temporaneamente sospesa la raccolta dei funghi per le foreste regionali affidate in gestione al Parco dell’Aveto (Lame, Monte Penna, Monte Zatta), in attesa di un ripristino delle condizioni idonee alla crescita ed allo sviluppo dei funghi.

“Abbiamo ricevuto molti apprezzamenti e condivisioni sulla nostra iniziativa di chiusura temporanea, in particolare da studiosi, esperti micologi e appassionati ricercatori e più in generale degli amanti dei boschi, tutti giustamente preoccupati che una ricerca anticipata in queste condizioni possa solo danneggiare il sottobosco ed il futuro raccolto” dice il Direttore Paolo Cresta.

“Per non vanificare il divieto, e anche perché non resti inefficace, abbiamo organizzato una serie di servizi di vigilanza allo scopo di prevenire eventuali comportamenti illeciti”.

Le guardie micologiche incaricate dal Parco effettueranno quindi controlli nelle suddette foreste: si raccomanda pertanto a tutti coloro che in questi giorni frequentano le nostre foreste di non uscire dai sentieri per non incorrere in eventuali sanzioni legate a ricerca e raccolta funghi.