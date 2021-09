Lavagna: ubriachi danneggiano impianti del Comune, denunciati - LevanteNews

I Carabinieri di Lavagna, dopo una breve attività d’indagine supportata anche dalla visione di immagini registrate da impianti di video sorveglianza cittadina e privata, identificavano e denunciavano all’Autorità Giudiziaria tre cittadini tunisini per rissa e danneggiamento aggravato. I soggetti, lo scorso mese di Luglio, in prossimità del sottopasso che conduce nella piazza Milano di Lavagna, in stato di alterazione psicofisica presumibilmente dovuto a stato di ebbrezza alcolica, davano luogo ad una rissa danneggiando 5 plafoniere dell’impianto d’illuminazione pubblica ed una telecamera del circuito di video sorveglianza comunale.