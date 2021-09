A12, venerdì da dimenticare: cantieri e lunghe code per raggiungere la Riviera - LevanteNews

Quindici chilometri di coda sulla A12 verso Sud tra Nervi e Rapallo: è stato un pomeriggio da delirio sul tratto della Riviera di Levante a causa dei numerosi cantieri.

Un venerdì di follia per tutti quelli che hanno deciso di raggiungere il Golfo Paradiso e Tigullio per trascorrere un fine settimana all’insegna del sole prima della ripresa del nuovo anno scolastico.

Non è tutto perché per traffico intenso si sono registrati rallentamenti nel tratto compreso tra Recco e Rapallo. E non finisce qui perché nei prossimi giorni sono previste nuove chiusure notturne: a Lavagna, in direzione Genova dalle 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 13/09/2021 al giorno 14/09/2021 e tra Rapallo e Chiavari dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 14/09/2021 al giorno 15/09/2021 per lavori in direzione Sestri.