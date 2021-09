A12, il pomeriggio è nerissimo: raggiunti i dodici chilometri verso Sud - LevanteNews

Pomeriggio da dimenticare sulla A12: in direzione Sud a causa dei cantieri si registrano code che hanno raggiunto i dodici chilometri tra Nervi e Rapallo per lavori.

Una situazione paradossale che si va ad aggiungere ai rallentamenti in uscita a Recco per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Un primato negativo visto che nel resto della Liguria la situazione code va decisamente meglio. Il bel tempo ha indotto qualcuno a trascorrere il fine settimana sulla Riviera di Levante ma la situazione che si è venuta a creare ha del paradossale.

Intanto buone notizie arrivano in occasione del Salone Nautico in programma dal 16 al 21 settembre a Genova: in quell’occasione i cantieri verranno smontati.