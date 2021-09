Riese, test contro il Portofino: finisce 6-1 - LevanteNews

Dall’Acd Calcio Riese

Riese – Portofino 6-1

Isaja, Tassano, Pellegrino (2 di cui un rig.) Savona Loddo.

Terzo allenamento congiunto al Celeri contro una squadra sempre battagliera come la compagine di Mister Geniale (che ringraziamo per la disponibilità). Dopo che Pellegrino per ben 2 volte viene murato, Isaja all’11 su assist del Bomber sblocca la partita. Al 18’Tassano imbeccato da Sivori fa 2-0, poi quest’ultimo prova a mettersi per contro proprio ma con esisti non positivi. Nella seconda frazione (2 tempi da 35′) Bomber Pellegrino prima su rigore e poi su pregevole lancio di Garibaldi fa 3 e 4-0.

Dopo qualche leggerezza che viene sventata sempre all’ultimo, ulteriore incertezza che causa rigore e 4-1. Capitan Savona al 19′ su bel cross di Cappelli fa 5-1 e Loddo con tiro da fuori fa 6-1. Cappelli prova con la sua conclusione a giro, ma la traversa gli nega la gioia del gol. Buona sgambata, minuti nelle gambe, accrescimento d’autostima. Prossimo impegno domenica 12 alle 18 contro la Juniores della Lavagnese al Riboli.