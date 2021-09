Recco: barriere architettoniche, comitato ne chiede l'abolizione - LevanteNews

Dal Gruppo Aba (Abbattimento Barriere Architettoniche)

Il Gruppo Aba (Abbattimento Barriere Architettoniche) ha inviato al Sindaco di Recco questa lettera con allegato un primo elenco di interventi che andrebbero realizzati.

Il Gruppo Aba invita i cittadini a segnalare altre criticità che saranno portate all’attenzione del Comune.

Al Sindaco del Comune di Recco

p.c. al Presidente del Consiglio

Caro Sindaco,

in attesa della convocazione della Commissione per l’abbattimento delle barriere architettoniche, cogliamo l’occasione di alcune aperture di nuove attività sul nostro territorio per sottolinearle come, per le persone a ridotta abilità motoria, anche un gradino o un ingresso troppo stretto possono rappresentare un ostacolo insormontabile!

Per questo siamo rimasti piuttosto amareggiati che nella ristrutturazione di locali per nuove attività non sia stato fornita da parte dell’Amministrazione l’adeguata attenzione a questo aspetto.

Nella fattispecie di un esercizio inaugurato di recente abbiamo dialogato con il proprietario riscontrando piena collaborazione e, soddisfatti, riconosciamo il merito di aver posto rimedio immediatamente dopo la nostra segnalazione.

Non sembra rispettare la vigente normativa neppure l’accesso ai locali della nuova attività commerciale in via Roma 114.

Sicuramente manca ancora sensibilità e attenzione a questo tema, semplicemente a volte capita di non pensarci.

Tralasciando di citare le Leggi che operano in questo campo, siamo a segnalarle che se si intervenisse prima, richiedendo modifiche che mirano a queste migliorie, vi sarebbe un vantaggio anche per l’esercente in costi e tempi. Peraltro, il Consiglio comunale qualche anno fa ha promosso sconti a favore degli esercizi commerciali di nuova apertura, sconti sulla TARI in caso di interventi per abbattere le barriere architettoniche… ma molti non lo sanno.

Ci auguriamo, pertanto, che in vista di nuove prossime aperture (Unieuro ad esempio), vengano fatti i dovuti controlli e venga posta la giusta attenzione relativamente alla possibilità di piena accessibilità delle strutture a tal fine chiediamo di prendere visione, prima dell’inizio dei lavori, dei progetti relativamente all’eliminazione delle barriere.

Quello che vorremmo sottolinearle è che la “lotta” che portiamo avanti è legittimata da una corale richiesta che proviene da cittadini (e perché no, turisti) che non sempre hanno tempo e salute per battersi su diritti già definiti e sanciti.

Infine, cogliamo l’occasione per trasmettere nuovamente un primo elenco di priorità che speriamo di poter discutere con lei di persona. Il 5 Luglio (prot. n. 15862) abbiamo formalmente inviato la richiesta di audizione a Lei e al Presidente del Consiglio, che mettiamo in conoscenza, alla quale ufficialmente non abbiamo avuto riscontro se non parlando direttamente con Consiglieri coinvolti nella medesima Commissione.

Restiamo, pertanto, in attesa di un suo cortese riscontro alle tante nostre segnalazioni espresse in questa lettera.

****

Segnalazioni

– In alcune zone di Recco i marciapiedi sono in cattivo stato o mancano del tutto ed è molto pericoloso percorrere quelle strade per i pedoni e soprattutto per chi ha difficoltà motorie (portatori di handicap fisici o difficoltà alla deambulazione).

– Sul viadotto Rebora sono stati rifatti gli scivoli, ma sono troppo ripidi, o mancano del tutto come nel caso di Via Rebora. Nella Via Aurelia, tra il viadotto Rebora e incrocio con Via Roma, il marciapiede è rotto, con dossi, con restringimenti che non permettono passaggi a persone su carrozzina. Il tratto alto di Via Aurelia è priva di marciapiede rendendo pericolosa la percorrenza verso il cimitero.

– Le percorrenze pedonali su Via Liceti, rifatti dall’intervento presso l’ex campo da calcio della Parrocchia, non sono a norma e non idonee alla facile deambulazione dei pedoni: variazioni di pendenze, dossi, dislivelli, gradini.

– In Via S. Francesco, molto frequentata per le passeggiate verso Camogli, il marciapiede è ‘a schiena d’asino’ e le carrozzelle e i passeggini devono passare sulla corsia delle auto, la Via Aurelia verso il cimitero è priva di marciapiede e il tratto tra il ponte della stazione e la rotonda è completamente sconnesso.

– Nel tratto della Strada Provinciale 333 all’altezza di Piazzale Europa e S. Rocco, dove di recente è stato messo il semaforo, lo scivolo non rispetta le norme perché è troppo ripido e il marciapiede per un lungo tratto è sconnesso con pericolose buche.

Ci riserviamo di implementare e integrare questo elenco in occasione di prossime segnalazioni o di prossimi sopralluoghi.